Yürüyen merdivenlere bakım yapılıyor

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BILKENT Metro İstasyonu ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne ulaşım imkânı sağlayan alt geçit yürüyen merdivenleri ile Sayıştay önünde bulunan üst geçit yürüyen merdivenleri ekipler tarafından yenilenerek hizmete açıldı. Özellikle engelli, yaşlı ve bebek arabası olan vatandaşların tercih ettiği yürüyen merdivenlerin dış ortama uyumlu modellerinin montaj ya da demontajlarını yapan ekipler, Armada Alışveriş Merkezi'nden Söğütözü Metro İstasyonu'na bağlantı sağlayan üst geçitteki yürüyen merdivenleri de değiştirdi.Başkentlilerin gündelik hayatta kullandığı yürüyen merdivenler kadar turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerdeki yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını da gerçekleştiren ekipler, son olarak Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin avlusunda bulunan dış mekân yürüyen merdivenlerini de yeniledi. Ekipler asansör bakımı ve değişimi için de gece gündüz çalışıyor.