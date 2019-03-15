Ankara temalı satranç takımı tanıtılacak

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Kalkınma Ajansı Yerel Ürünün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen "Ankara'nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı" projesi ArtAnkara Fuarı'nda tanıtılacak. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile dünyanın önemli kentleri için tasarlanan 'şehir satranç takımı' (city chess) kategorisinde Türkiye'de ilk defa Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı. Satranç takımının tanıtım toplantısı, 16 Mart tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve müze kurucusu Akın Gökyay ve Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın da katılımı ile yapılacak. Ziyaretçileri Başkent'i simgeleyen tasarım satranç takımını görmeye davet eden müze kurucusu Akın Gökyay, "Dünyada önde gelen şehirlerin mimari yapılarını sembolize eden satranç takımları mevcut. Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde oluşturduğumuz proje ile artık Başkentimizin de kendi değerlerine özgü bir satranç takımı var. Bu proje ile hem Türkiye hem de Başkent için önemli bir kazanım sağladık. Üstelik 'Ankara temalı satranç takımı' üretimini de gerçekleştirdik. Ziyaretçileri bu özel tasarım ile tanışmaya davet ediyorum" dedi.