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Filistinli gençler Batıkent’te

Başkentte bulunan Filistinli gençler Batıkent Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Halk oyunları ile karşılanan gençler, yöresel oyunları ile “hoş bulduk” dedi

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Filistinli gençler Batıkent’te
İSLAM İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' programı kapanış programı nedeniyle Ankara'da bulunan Filistinli gençler bir araya geldi. Program kapsamında Ankara'da bulunan Filistin vatandaşı gençler Batıkent Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen kapanış programına katılan Filistinli gençleri, Batıkent Gençlik Merkezi'nde seymen ekibi karşıladı. Seymen gösterisini ilgiyle izleyen Filistinli gençler, kendileri de 'Dabke Palestinian' adlı yöresel oyunlarını sergiledi. Merkezi ilgiyle gezen gençlere, ok atma teknikleri gösterildi, ebru sanatı yaptırıldı, el sanatları tanıtıldı. Düzenlenen kültür turu ile Ankara'yı yakından tanıma imkanı bulan Filistinli gençlere milli takımımızın forması da hediye edildi.
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Filistinli gençler Batıkent’te
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