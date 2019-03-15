Kaçak kreşe veli baskını

BUGÜN NELER OLDU

ERYAMAN'DA faaliyet gösteren anaokulunda, iddiaya göre, 3 yaş altı ruhsat olmadığı halde bu yaş grubundaki çocukların da bakımı üstlenildi. Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken, onlara ait evrakı da sakladı. Her denetim öncesi yaşanan bu olaya tepki gösteren öğretmen, çocuklar kaçırılırken, fotoğraf çektiğinin fark edilmesi üzerine işten çıkarıldı. Bunun üzerine öğretmen de durumu velilere bildirdi.Veliler, müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7- 8 çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Aracın arka koltuğundaki çocukların fotoğrafını çeken veliler, okula girip, Ü.E.'ye tepki gösterdi. Çocuğunun nerede olduğunu soran veli ile Ü.E. arasında tartışma ve arbede çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Okul yönetimi açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı da inceleme başlattı. Çocukların denetim günlerinde bütün günü dışarıda geçirdiklerini kaydeden Emekçi, "Eğer bugün biz müdahale etmeseydik o çocuklar, akşam veliler gelene kadar aç, susuz, uykusuz olacaktı. Para cezasıyla da kalmasın, buranın kapatılmasını istiyorum" dedi.