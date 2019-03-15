Kırmızı kara sevda 96 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği, kuruluşunun 96. yılını kutladı. Etkinlikler kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Başkent ekibi, düzenlenen törenle Atatürk Mozolesi'ne çelenk bıraktı. Kırmızı-siyahlılar daha sonra, Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Başkan Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cavcav deftere, "Senin ilkelerinden vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz" yazdı.Gençlerbirliği Kulübü'nün resmi internet sitesinde ise şu açıklamalara yer verilen bir mesaj paylaşıldı: "Kulübümüz sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla96 yıldır Ankara Rüzgârı'na güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."