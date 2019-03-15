Kırmızı kara sevda 96 yaşında

Gençlerbirliği, kuruluşunun 96. yılını kutladı. Etkinlikler kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Başkent ekibi, düzenlenen törenle Atatürk Mozolesi'ne çelenk bıraktı. Kırmızı-siyahlılar daha sonra, Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Başkan Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cavcav deftere, "Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz bugün 96. yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in ve Başkent'in takımı olmaktan son derece övünçlüyüz.
Senin ilkelerinden vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz" yazdı.
"TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ"
Gençlerbirliği Kulübü'nün resmi internet sitesinde ise şu açıklamalara yer verilen bir mesaj paylaşıldı: "Ankara Sultanisi'nde bir futbol isyanı olarak başlayan hikâye bugün 96'ncı yaşını kutluyor.
Kulübümüz sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla futbol dünyasında halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel.
96 yıldır Ankara Rüzgârı'na güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."