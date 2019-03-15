Önce Yöntem Sonra Lisan eğitimleri

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MEDYA ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen "Önce Yöntem Sonra Lisan" eğitimlerinin ilki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Gençlere "Yabancı Dil Öğrenme Metodları" hakkında bilgi veren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, herkesin yabancı dil öğrenebileceğini belirterek, dil öğrenme konusundaki en önemli noktanın öğrenme metodları olduğunu kaydetti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) desteği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) katkısı ile Medya ve Demokrasi Derneği'nce (MEDER) düzenlenen "Önce Yöntem Sonra Lisan" isimli program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitim Programı konuşma yapan Medya ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Berat Erkök yabancı dil öğrenememe konusunun önemine dikkat çekerek "Gençlerimizden başlayarak uyguladığımız 'Önce Yöntem Sonra Lisan' programlarıyla yabancı dil öğrenilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Programın ilerleyen aşamalarında üniversite öğrencilerine ve dezavantajlı birçok kesime yönelik de özel projeler ile Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Nevfel Baytar, sunum yaptığı konferansta dil eğitimi konusunda Türkiye'de yanlış bilinenleri ortaya koyarken gençlere yabancı dil öğrenme noktasında özgüvenli olmaları gerektiğini söyledi.