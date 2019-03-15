Osmanlıspor’da Magaye sevinci

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 26. haftasındabu maçın hazırlıklarını devam ettirdi. 1 saat 10 dakika süren antrenmana sakatlığından dolayı iki haftadır tedavisi devam eden ve29 yaşındaki santrfor bu sezon ligde 15 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.yönetimindeki antrenmana mor-sarılılar topla ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenmanda daha sonraoyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümündeyapan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. İdmana tedavileri devam edenvekatılmazkentakımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.