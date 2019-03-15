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’da Magaye sevinci

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Osmanlıspor’da Magaye sevinci
SPOR Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'la yarın sahasında karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi. 1 saat 10 dakika süren antrenmana sakatlığından dolayı iki haftadır tedavisi devam eden ve iyileşme sürecine giren Magaye Gueye de katıldı. 29 yaşındaki santrfor bu sezon ligde 15 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana mor-sarılılar topla ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. İdmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Sloan katılmazken Ali Ülgen takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
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Osmanlıspor’da Magaye sevinci
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