Sakatlıktan döndü Avrupa şampiyonu oldu

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Kariyerinin en büyük başarısına Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 97 kiloda altın madalya alarak ulaşan 21 yaşındaki İbrahim, şampiyonluk hikâyesini anlattı.ASKİ Spor Kulübü'ne gelmeden önce hiçbir derecesinin bulunmadığını belirten genç güreşçi, antrenörlerin kendisindeki potansiyeli görüp, gelecekte iyi bir sporcu olacağını düşünerek Başkent ekibine transfer ettiklerini dile getirdi. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Soner Demirtaş gibi güreş camiasının önemli isimlerini kadrosunda barındıranbunun da gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı. İbrahim, ilk olarak 84 kiloda güreştiğini ve Başkent ekibindeki birinci yılında gençlerde Türkiye 3'üncülüğü elde ettiğini, daha sonra iseBu başarısının ardından milli takım kamplarına gitmeye başladığını anlatan Erzurumlu sporcu, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 5'incilikle yetindiğini, ardından yine aynı yaş grubunda katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanarak 3'üncülük kürsüsüne çıktığını ifade etti.Geçen yıl mayıs ayında kampta talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten İbrahim Çiftçi, "Ön çapraz bağlarım koptu. Bunun sonrasında ameliyat oldum.Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'na gitme fırsatım elimden gitti" dedi. Ameliyatın ardındandile getiren milli güreşçi, "Bu süreçte sadece üst bölgemi çalıştırmakla ve fizik tedaviyle yetinebildim. Sonrasında yavaş yavaş grekoromen stilde antrenmanlara başladım. Ardından alt sıkletlerdekilerle antrenman yaparak adaptasyon sürecimi hızlandırdım" diye konuştu.İBRAHIM, büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı süreçte, doktorların "güreşemezsin" uyarısı üzerine bu organizasyona katılmadığını söyledi. Milli güreşçi, yaşadığı zorlu sürece ilişkin şöyle konuştu: "Doktorum, 'Güreşemezsin' dedi. Ben de büyükler kategorisindeki Türkiye Şampiyonası'nda, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın da yakın tarihte düzenlenecek olması nedeniyle güreşmeme kararı aldım. Sonrasında Taha Akgül ile antrenmanlar yapmaya başladık ve hocalarımın da eşliğinde 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na katılma kararı aldım. 23 yaş altında Türkiye şampiyonu oldum. Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Sakatlık sürecim tabii ki üzüntülü, zorlu ve güreş özlemiyle geçti ama çok şükür atlattım."OLIMPIYAT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile Sırbistan'daki organizasyona hazırlandığını aktaran İbrahim, "Fizik yapımı Taha ağabeye benzetiyorlar. Taha Akgül'ün bana katkısı çok fazla oldu. Hocalarım da sağ olsunlar çok yardım etti. Bana inandılar ve motivasyon olarak üst seviyeye çıkardılar. Şampiyonluğumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İbrahim, Taha Akgül ile çalışmasının kendisini ekstra motive ettiğinin altını çizerek, "Taha ağabeyi idolüm olarak görüyorum. Fiziğimi ona benzetmeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk güreşinin en iyi sporcularından biri. Efsaneler arasında" değerlendirmesinde bulundu.YAŞADIĞI ağır sakatlığın ardından kazandığı altın madalyanın kendisi için sürpriz olup olmadığı sorusuna İbrahim, "Altın madalya kazanacağıma inanıyordum. Rakiplerim bildiğim isimlerdi. Daha önce yenildiğim kişilerdi ama şampiyon olabileceğime inanıyordum. Ne kadar minder antrenmanı yapamasam da az çok çalışmıştım. Üst bölgem zayıftı, sakatlık dönemimde bu eksiğimi giderdim. Sakatlığımı avantaja çevirdim" yanıtını verdi. İbrahim, bundan sonraki hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti: "Avrupa şampiyonluğu zirve sayılmaz, gitmemiz gereken yol var. Artık daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu yıl gerçekten çok önemli. Çünkü olimpiyat kotası müsabakaları var. Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı hedefliyorum. Dünya Şampiyonası'ndaki amacım şampiyon olmak, madalya alabilmek. Olimpiyatlar her sporcu gibi benim için de çok önemli. Orada şampiyon olmak ya da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."