Şimşek’ten gençlere müjde

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CUMHUR İttifakı Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, başarılı öğrencileri "Tematik Gençlik Kampları"na göndereceklerini açıkladı. Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şimşek, sosyal alanda projelerine bir yenisini ekledi ve başarılı öğrencilere müjdeyi verdi.Projenin bakanlık ile iş birliği içinde yürütüleceğini ifade eden Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, "31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından yetkiyi alıp göreve başladığımızda bir bir açıkladığımız sosyal ve kültürel projelerimizi tek tek uygulamaya sokacağız. Bu projelerden biri de 'Tematik Gençlik Kampları'mız olacak. Öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gölbaşı'ndaki okullarımızda başarılı öğrencileri belirleyeceğiz ve kamplara göndererek onların başarılarını ödüllendireceğiz" dedi.