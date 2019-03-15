Trafikte güvenlik önlemleri

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, başkent trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başta kamera ve sinyalizasyon sistemi olmak üzere trafik levhaları montajıyla, yol, asfalt, refüj, kavşak ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfaltı atılmış veya genişletme çalışmaları tamamlanmış ilçe mahalle bağlantı yollarında trafik işaret levhalarına yenileri ekleniyor. Başkentin birçok noktasına 25 bin yeni trafik levhası montajına başladı. Hem gece hem de gündüz rahatlıkla görülebilecek ve üst düzey özelliklere sahip, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik şartnamesinde yer alan standartlara uygun reflektif malzemelerden yapılmış levhalar kullanılıyor.Görme engelli vatandaşların da sinyalizasyon sistemlerini güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için yoğun bir mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 241 farklı kavşak ve yaya geçidinde bulunan "engelli yaya butonlarına" görme engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıracak bir sistemi daha monte ediyor. Görme engelli vatandaşların engelli yaya butonunun yerini bulabilmesi için, sabit frekansta üretilen ses sinyalleri yayan cihazların, sinyalize kavşaklarda yaygın hale getirilmesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kapsamda 800 noktada "erişilebilirli ve değişken mesajlı yaya sinyalizasyon butonu" montaj çalışmalarına başladı.