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Var oluş mücadelesi

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Var oluş mücadelesi
YÖN Sanat Atölyesi bünyesinde oyunculuk eğitimi alan engelliler ve rehabilite edilmiş gençlerin rol aldığı "Dava Filistin" oyunu, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ankara Devlet Opera ve Balesi Leyla Gencer Sahnesi'nde, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nin katkısıyla sergilenen oyunda, Filistin halkının yıllardır verdiği var oluş mücadelesi ve İsrail askerlerinin Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet konu alındı. Başkentli sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunda, Mustafa Türker, Nazım İriç ve Aytaç Işık sahne aldı. Oyunun yazarı Seda Demirtaş, engelli, madde bağımlısı ve daha önce suça karışmış çocukları Yön Sanat Atölyesi bünyesine alarak, sanatla topluma kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi. Oyun turneye çıkacak.
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Var oluş mücadelesi
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