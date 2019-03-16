ATO Başkanı Baran Tıp Bayramı’nı kutladı

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AnkaraTicaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, bu başarının mimarlarının sağlık çalışanları olduğunu belirterek, hekimler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin tüm kademelerinde görev alan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Baran, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu'nu Yenimahalle'de hizmet veren bir Diyaliz Merkezi'nde ziyaret etti. Merkezde görev yapan hekim, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Baran, sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti ve pasta kesti. Hekim ve diğer sağlık personeliyle sohbet eden Baran, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birinin sağlık hizmetleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık turizminde tercih edilen bir ülke konumuna geldiğini anlatan Baran, "Türkiye sunduğu kaliteli sağlık hizmeti nedeniyle sağlık turistinin ziyaret ettiği bir ülke. Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarının mimarı sağlık çalışanlarımızdır" dedi.