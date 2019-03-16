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Başkentin tarihi mirası büyük ilgi görüyor

, köklü bir tarihi geçmişi olan ile Ankaralı Bilim İnsanlarının hayatlarını, öğretilerini ve ünlü şairlerin şiirlerini anlatan, başkentin yaşadığı değişimi, gelişimi aktaran kaynak kitaplar yayınlıyor

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Başkentin tarihi mirası büyük ilgi görüyor
Başkentlılerın yoğun ilgi gösterdiği yayınların arasında Ankara'nın tarihi, kültürel mirası, gezilecek yerleri, yetiştirdiği önemli şair ve yazarlarının eserleri DVD ekleriyle birlikte yer alıyor. Çocuklar, lise çağındaki öğrencilerin talep ettiği bu yayınlar isteyen herkese ücretsiz olarak veriliyor. Kaynak niteliğindeki bu kitaplar hem kütüphanelerde yerini alırken hem de üniversite öğrencilerinin araştırma dersleri ve tez çalışmaları için büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından basılan yayınlarda, Ankara kültürünün gelişmesine katkıları olan önemli kişilerin eserleri kadar tarih, bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında yaklaşık 50 türde eser dikkat çekiyor. Başkentin tarihi mirasını öğrenmek, gezilecek yerleri keşfetmek, modern bilimin öncülerinin hayat hikayelerini ve öğretilerini anlamak isteyen başkentliler, eserlerin kalitesi ve içeriği konusunda olumlu geri dönüşlerde bulunuyor.
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Başkentin tarihi mirası büyük ilgi görüyor
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