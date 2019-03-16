F.bahçe düşmesin çünkü biz çıkıyoruz

Direktörü İbrahim Üzülmez, futbolcular, Selçuk Şahin Mert Nobre ve Mert Çetin, kulübün 96. kuruluş etkinlikleri kapsamında eski adı Ankara Sultanisi olan Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti. Bu sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanacaklarını belirten kaptan Selçuk Şahin, eski takımı Fenerbahçe hakkında da değerlendirmede bulundu. Şahin, "Fenerbahçe'de 12 yıl oynadım. Orada çok zaman geçirdim ve Fenerbahçe benim ailem gibi oldu. Umarım bir an önce toparlanırlar. Herkes düşer mi diye merak ediyor. Düşmesinler, çünkü biz çıkıyoruz" dedi.

HEM YAŞIMIZ HEM DE KARAKTERİMİZ YÜKSEK

Selçuk, 2004-05 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 35 metreden Galatasaray'a attığı golün kendisinde ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekledi. İbrahim Üzülmez ise "Yaş ortalamamız 29. Takımın hem yaş ortalaması hem de karakteri çok yüksek. Futbolda tecrübe çok önemlidir. Bu tecrübeyi oyunumuza yansıttığımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu. Üzülmez, "Beraber oynadığınız en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna "Sergen Yalçın" yanıtını verdi.