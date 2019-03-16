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hırsızlar dolmuş kamerasına yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Gürcü hırsızlar dolmuş kamerasına yakalandı
Hırsızlık yapmak için Gürcistan'dan Ankara'ya gelen ve kiralık evde ikamet eden 2 zanlı iki yılın ardından yakayı ele verdi. Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle'de evlere girerek hırsızlık yapan Gürcü M.K., ile İ.K., 11 Mart'ta yakalandı. Kasketle ve peçeteyle yüzünü saklamaya çalışan ithal hırsızlar bindikleri dolmuştaki güvenlik kamerasını hesaba katmadı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera kaydı inceledi. 5 ayrı evden hırsızlık olaylarını inceleyen polisler olayları M.K. ile İ.K.'nın yaptığını tespit etti. Gürcü hırsızlar hapsi boyladı.
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Gürcü hırsızlar dolmuş kamerasına yakalandı
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