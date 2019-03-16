Gürcü hırsızlar dolmuş kamerasına yakalandı

Hırsızlık yapmak için
Gürcistan'dan
Ankara'ya gelen
ve kiralık evde
ikamet eden 2
zanlı iki yılın
ardından yakayı
ele verdi.
Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle'de
evlere girerek hırsızlık yapan Gürcü M.K.,
ile İ.K., 11 Mart'ta yakalandı. Kasketle ve
peçeteyle yüzünü saklamaya çalışan ithal
hırsızlar bindikleri dolmuştaki güvenlik
kamerasını hesaba katmadı. Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera
kaydı inceledi. 5 ayrı evden hırsızlık
olaylarını inceleyen polisler olayları M.K.
ile İ.K.'nın yaptığını tespit etti. Gürcü hırsızlar
hapsi boyladı.