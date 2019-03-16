Gürcü hırsızlar dolmuş kamerasına yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Hırsızlık yapmak içinGürcistan'danAnkara'ya gelenve kiralık evdeikamet eden 2zanlı iki yılınardından yakayıele verdi.Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle'deevlere girerek hırsızlık yapan Gürcü M.K.,ile İ.K., 11 Mart'ta yakalandı. Kasketle vepeçeteyle yüzünü saklamaya çalışan ithalhırsızlar bindikleri dolmuştaki güvenlikkamerasını hesaba katmadı. HırsızlıkBüro Amirliği ekipleri günlerce kamerakaydı inceledi. 5 ayrı evden hırsızlıkolaylarını inceleyen polisler olayları M.K.ile İ.K.'nın yaptığını tespit etti. Gürcü hırsızlarhapsi boyladı.