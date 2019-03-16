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Fuarı’nı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Yalçın Topçu ArtAnkara Fuarı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren "ArtAnkara 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı"nı gezdi. Sanatsever Ankaralıların bu sanat fuarına ilgisinin yoğun olacağına inandığını belirten Topçu "ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden gelen galeriler, müzeler, sanatla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu organizasyon sanat ve sanatçılara, sanatla ilgili kurum ve kuruluşlara kendilerini sanatseverlere ve diğer paydaşlara sunma imkanının yanında vizyon ve misyon gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
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Yalçın Topçu ArtAnkara Fuarı’nı ziyaret etti
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