AŞTI yerinde kalacak

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AŞTİ esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada, AŞTİ'nin taşınacağı iddiasına ilişkin, "AŞTİ'nin yerinin değiştirilmesi mümkün değil ve yerinde kalacak" ifadesini kullandı. AŞTİ'deki sorunların giderileceğini belirten Özhaseki, "Zaman içinde bina yıpranır, ısıtma sistemlerinde sorun olur. Bu durumda yenilenme olabilir. Bunlar için gereken yapılır. Burada ısıtma ve soğutmaya harcanan para büyük. Bunu da elden geçirip rahat hale getireceğiz ancak AŞTİ'nin yeri değişmeyecek. Bu, akla uygun değil" diye konuştu. Özhaseki, AŞTİ esnafını ziyaretinin ardından Ankara Eczacı Odasındaki programa katıldı.Seçildiği takdirde tüm makam araçlarını satışa çıkaracağını ve kaldıracağını belirten Özhaseki, "Belediye başkanı olduğum dönemde 100 küsür makam aracı vardı. İlk geldiğimde 'Bunları satacağım.' dedim. İlk tepki belediyenin müdürleri, başkan yardımcılarından geldi. Tüm itirazlara rağmen hepsini satışa çıkardım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de makam araçları var, aynısını yapacağım, satışa çıkaracağım" dedi. Ankara'yı "üstü tül ile örtülmüş hazine"ye benzeten Özhaseki, başkentin kültür-sanat, ticaret ve spor alanlarında hak ettiği yeri alması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Programa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.