Mamak’ta ‘Aile İçi İletişim’ semineri

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MAMAK Belediyesi kadınlara yönelik "Aile İçi İletişim" semineri düzenledi. Seğmen Konağı Aile Merkezi'nde düzenlenen seminerde anne, baba ve çocuk ilişkileri, anne baba ilişkisi, anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, kardeşler arası ilişkiler, anne baba çocuklar ile büyükler arasındaki ilişkiler işlendi. Ailenin toplumun en küçük yapı taşı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Aile kavramı ülkemizde diğer ülkelere oranla çok daha fazla önem taşıyor. Bu yüzden aile içi sağlıklı iletişim bütün fertlerin kişisel gelişimine önemli katkı sunuyor. Bunun temelinde ise empati yatıyor. Bir ailenin bütün fertlerinin olaylara birbirinin penceresinden bakabilmesi için bu tarz seminerler düzenliyoruz. Çünkü köküyle, özüyle barışık bir toplumun bütün sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceğine inanıyoruz" dedi.