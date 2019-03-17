Şantaj çetesi çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE'DE A.Y. ve H.D. adlı kadınlar, C.A.'yı telefonla arayarak buluşup, görüşmek istediklerini söyledi. C.A., kadınlar ile buluşup günlük kiraladığı eve gitti. C.A.'nın burada gizlice görüntüleri çekildi. Ardından kadınların erkek arkadaşları, C.A.'nın gizlice çekilen görüntüsünü flaş bellek ile iş yerine gönderip, görüntüyü ailesine verip, internet ortamında yayacaklarını söyleyerek para talep etti. C.A.'nın durumu Ankara Gasp Büro polislerine bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan A.Y., H.D. ve O.Y., 'yağma', 'şantaj', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.