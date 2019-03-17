Tarihi İstiklal Mahallesi evleri restore edilmeyi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENTTE eski adıyla Leblebiciler, şimdiki adıyla İstiklal Mahallesi olan mahallede 200 civarında tarihi yapı, ev ve konak bulunuyor. 50'si tescilli olan tarihi yapılar, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden harebeye döndü. Bazıları yıkılmaya yüz tutan binalar, çevrede tehlike de oluşturuyor. Mahallede yaşayan yazar Necati Yalçın, İstiklal Mahallesi'nin Ankara'nın gizli bir hazinesi olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında buradaki evlerden birinde kaldığını belirten kaynaklar olduğunu ve kendi araştırmaları sonucununda böyle bir olayın yaşandığını öğrendiğini de belirtti.Yalçın, milli mücadele döneminde mahallenin son derece varlıklı bir mahalle olduğunu ve Osmanlı Devleti döneminde Yahudi yurttaşların burada oturması nedeniyle bu isimle anılan bir mahalle olduğunu da ifade etti. Yalçın, "Bu anlamda burada milli mücadele döneminde kalan bu evler son derece görkemli ve burada zamanında yapılmış ahşap, kerpiç yapıları 100 yılı aşkın bir yaşı var. 19 Mayıs'ın da 100'üncü yılında 100 ve daha fazla yaştaki bu yapıların korunması çok değerli olacaktır. Ancak ne yazık ki burada Mustafa Kemal kaldı mı kalmadı mı diye baktığımız yapı her yönüyle sahip çıkılması gereken bir yapı ve ne yazık ki yağmur, kar, rüzgar gibi bütün doğal olayların zarar vermesine açık" dedi.Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede bir planlama yaptığını; ancak bunun tapu, kadastro gibi nedenlerle bir türlü onaylamadığını söyleyerek şöyle konuştu: "Dünyanın pek çok yerinde tarihi yapıların bu kadar bile tarihi önemi olmayan yerler turizme açılıyor. Bizde ise böyle gizli bir hazinenin açılmaması inanılmaz büyük bir kayıp. Burası dinler üzerinden de bir turizme açılabilir. Musevi cemaati burada ciddi bir alt yapıya sahip. Dolayısıyla din turizmi adı altında burası işlenebilir. Burada yılda 1 kez açılan tarihi bir sinegog var, hamam var ve 3 tane de eskiden kalma tarihi cami var. Toplamda 50'si tescilli 200 tane tarihi yapı var. Bu tescilli binaların sadece 50'si bile açılabilse burada bir çok mekan elde edilecek. Diğer bulunan yapılar 100 yaşında ve derme çatma değil, tarihi şekilde işlenmiş. Şuanda sağlam bir yeri kalmamasına rağmen hala geçmişine ait muhteşem izler taşıdığını görebiliyoruz."