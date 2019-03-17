Tekvando Poomse şampıyonası başladı

TÜRKIYE Tekvando Poomse Şampiyonası dün başkentte start aldı. Ankara Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 43 kentten 1.100 sporcu katılıyor. Şampiyona bugün yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. Dereceye girecek sporcular arasından Avrupa Poomse ve Plaj Poomse Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.
Törende konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, sporculara başarılar dileyerek, "Dünya ve Avrupa federasyonları gibi Türk federasyonu olarak poomse branşını destekliyoruz.
Ülkemizde Avrupa Şampiyonası'nı yapacağız. Burada da şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.