Ülkücü hareketin içinde yer almış bir kardeşinizim

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'i ziyaret etti. Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Özhaseki'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, "Bugün bizim için hayırlı, bereketli bir gün, zamanında yetiştiğimiz, fikirlerinden istifade ettiğimiz sonrasında yıllar boyunca hal ve hareketlerimizi düzenlediğimiz bir ocaktayız. 17 yaşında Ankara'ya gelip o günlerde üniversiteye kayıt yaptırıp arkasından da ülkücü hareketin içerisinde yer almış bir kardeşinizim" diye konuştu. Özhaseki'nin, ocaklarda yetiştiğini belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın, Ülkü Ocağında yetişmesi bizim için ayrı bir kıvanç vesilesidir. Ülkü Ocakları olarak, Genel Başkanımız Türk milliyetçiliğinin bilge lideri Devlet Bahçeli Beyefendi'nin eliyle dile getirilen Cumhur İttifakı'nın arkasındayız, sonuna kadar destekçisiyiz üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.