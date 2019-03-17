Wonderland 20 mart’ta açılıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Avrupa'nın en büyük tema parkı ANKAPARK 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ANKAPARK'ın yeni ismi ise Wonderland olarak değiştirildi. İçerisinde Dinozor Ormanı, Uzay, Strateji, Futbol, Uçan Sinema, Dijital Savaşlar ve Oto Robotlar gibi bölümler bulunan Wonderland ile başkent turizmine yeni bir soluk getirilecek. Wonderland'in işletmesini gerçekleştirilecek olan GBM Ticaret A.Ş. ve Çelik Ortak Girişim Grubu projeyle başkentte ilk etapta yılda 200 bin yabancı turist geleceğini ifade etti.Açılış için son hazırlıklar gerçekleştirilirken tema parkın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Yıldırım Wonderland'in kapılarını SABAH'a açtı. Wonderland'in Ankara'da istihdama da büyük katkı sunacağını ifade eden Barın, "Avrupa'nın en büyük tema parklarından birini açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası başkent turizmi için önemli proje... Geçmişten gelece tüm dönemlerin bir arada olduğu Wonderland, sadece turizme değil aynı zamanda kentin istihdamına da katkı sunuyor. Wonderland'de çeşitli sınıflarda tam bin 200 kişi istihdam ediliyor. Burada aynı zamanda 140 adette kafe, restoran türü işletme bulunacak. Buralarda çalışacak kişileri de hesaba kattığınızda istihdama olan katkının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz" dedi.Sedat Yıldırım ise yurtdışındaki önemli organizasyon şirketleriyle anlaşma sağladıklarını belirterek, "Biz Wonderland'e ilk etapta yurtdışından 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Buna yurtiçinden gelecek ziyaretçi sayısı dahil değil. Burası sayesinde kentin diğer dinamikleri de harekete geçecek. Giriş ücreti 25 TL olarak belirlendi. Bunun 20 TL'si içerideki oyun alanlarında kullanılacak. Bu dev yatırım şimdiden Ankaramıza hayırlı olsun. Wonderland'de her akşam ayrı bir programla başkentlilerle buluşacağız" diye konuştu.