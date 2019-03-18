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ve ’a 187 bekçi alınacak

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Ankara ve İstanbul’a 187 bekçi alınacak
Emnıyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul için toplam 187 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul için ilçelere bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamada, Ankara'nın Akyurt ilçesi 1, Ayaş 12, Bala 9, Polatlı 49, Gölbaşı 4, Haymana 4, Şereflikoçhisar 6, Çamlıdere 4, Çubuk 15, Kalecik 3, Kızılcahamam 17, Elmadağ 2, Güdül 9, Kahramankazan 6, erkek bekçi alımı yapılacağı kaydedildi. Adaylar, 18 Mart- 1 Nisan tarihlerinde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www. pa.edu.tr ilan edilecek.
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Ankara ve İstanbul’a 187 bekçi alınacak
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