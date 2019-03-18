Ankaragücü’ne Malatya çelmesi

Çelmesi Son 7 karşılaşmasında galibiyete hasret kalan Doğu temsilcisi evinde Ankaragücü'ne patladı. Adem (pen) ve Guilherme'nin 3 dakika içinde bulduğu iki golle geriye düşen sarılacivertliler Orgill ile umutlandı ama skoru Ahmet ilan etti Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu. 5 maç aradan sonra kaybeden Başkent ekibi bu sonuçla 31 puanda kaldı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında Bülent sol kanattan topu ortaladı, Altay Bayındır kalesinden çıktı ve topu kontrol etti. 8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kaleci Farnolle çift yumrukla topu uzaklaştırdı. 18. dakikada Boyd ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, Mustafa Akbaş son anda kademeye girerek topun kaleye gitmesini önledi. 26. dakikada Orgill'in sol çaprazdan çektiği şutta top kaleyi bulmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

BİR GOLE VAR ENGELİ

Kulusic ceza sahası içerisinde Aleksic'i düşürdü, hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 55. dakikada topun başına geçen Adem Büyük yerden sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0. 58. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Moke'den seken top, Guilherme'nin önünde kaldı. Altıpas ön çizgisinden düzgün bir vuruş yapan oyuncu takımını 2-0 öne geçirdi. 72. dakikada Seth'in geri pasında araya giren Orgill altıpas sol yan çizgisinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark bire indi 2-1. 75'te Orgill'in ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 83'te Moulin topu sol kanattan ceza sahasına çevirdi, bomboş pozisyonda İlhan Parlak topu üstten dışarıya gönderdi. Ankaragücü mutlak bir golden oldu. Malatyaspor uzatmada Ahmet Ildız'le skoru ilan etti: 3-1.

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynamalarına rağmen hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Şanssız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk" diye konuştu. Kaplan, sahada güzel bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır" değerlendirmesinde bulundu.