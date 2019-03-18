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Başkentten şehitler diyarına

’da oturan 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine katılmak için 13’ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bisikletiyle Gelibolu Yarımadası’na gidiyor

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Başkentten şehitler diyarına
BU sene de 4 gün pedal çevirerek bölgeye ulaşan Yılmaz, her yıl Çanakkale'ye gelip şehitlere borcunu manevi anlamda ödemeye çalıştığını söyledi. Bisikletinden inip Çanakkale topraklarına ayak basmasından itibaren çok değişik duygulara kapıldığını vurgulayan Yılmaz, "74 yaşındayım. Bir kenara çekilip, oturup dinlenmem gerekiyor ancak yapamıyorum. Her yıl 18 Mart gelsin diye adeta takvimin başında bekliyorum. Çanakkale benim için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Ankara'dan yola çıktığımdan itibaren buraya kadar olan uzaklık birdenbire kısalıyor benim için" diye konuştu. Bu yıl yolculuğuna 10 Mart'ta başladığını, günlük ortalama 150 kilometre kat ederek Çanakkale'ye ulaştığını dile getiren Yılmaz, törenler için şimdiye kadar yaklaşık 13 bin kilometre yol aldığını sözlerine ekledi.
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Başkentten şehitler diyarına
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