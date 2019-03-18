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Etimesgut ile A.Demir mutlu

Giriş Tarihi: 18.3.2019
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor, puan cetvelinin son sırasında yer alan Darıca G.Birliği'ni 2-1 yendi. Ankara ekibinin gollerini 37'de Mehmet Atik, 41'de Mehmet Bektaş attı. Ev sahibinin tek sayısı 57'de Oktay'dan geldi. Darıca 17'de Salih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beyaz Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Ankara Demir ise deplasmanda Manisa'yı 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin golleri 55 ve 87'de Tahir Babaoğlu'ndan geldi. Ev sahibi ekibe 78'de Furkan'ın golü yetmedi.
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Etimesgut ile A.Demir mutlu
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