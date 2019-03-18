G.Birliği takipte

GençlerbırlığI, 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Adanaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 53. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu ceza sahasına attığı pas ile Alper'i hareketlendirdi. Alper'in caza sahası içine çevirdiği topu oyuna ikinci yarıda giren Jailton ağlara yolladı: 0-1. 85. dakikada Nadir'in şutunda top direğe de çarparak dışarı gitti. 86. dakikada Kone'nin şutu kaleci Emrullah'ta kaldı. 89. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti. Gençlerbirliği karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



ADANASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim GOL: Dk.60 Jailton SARI KARTLAR: Veli, Bagayoko, Hakan / Yasin ADANASPOR: İrfan Can 6, Digao 6, Veli 5, Onur 6, Özkan 6, Gökhan 6, Hakan 6, Furkan 5 (Dk.86 Feczesin ?), Bagayoko 6 (Dk.73 Anıl 5), Eren 5 (Dk.61 Ahmet Dereli 6), Kone 5 GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah 6, Ahmet Oğuz 7, Mert 7, Claro 7, Alper 8, Yasin 7, Selçuk 7, Bekir 6 (Dk.57 Nadir 6), Deniz 7 (Dk.75 Nobre 6), Ahmet İlhan 5 (Dk.46 Jailton 8), Stancu 7 HAKEMLER: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin Tetik