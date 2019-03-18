Hdp oylarıyla seçilen başkan

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi. Stratejilerinin çok net olduğunu, tek başına girdikleri yerde seçimleri kazanacaklarını, diğer yerlerde de "Cumhur İttifakı"na kaybettireceklerini ifade eden Temelli, "Ankara adayı HDP'ye vaatte bulunmayabilir. Ankara adayının bizimle bir yerde yolu hiç kesişmemiş olabilir. Ankara adayının demokrasi ile ilişkisini oturup tartmıyoruz. Biz demokrasi adına bir hamle yapıyoruz" dedi. "Seçmeniniz buna ikna oldu mu?" sorusuna Temelli, "Evet. Seçmen buna ikna olmuş durumda. HDP'liler kararlı" yanıtını verdi.

'MANSUR YAVAŞ HDP'LİLERİ YOK SAYAMAZ'

Temelli, şöyle devam etti: "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz" diye konuştu.

HDP BUNU HEP YAPIYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Herkes biliyor ki CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı, bugün de bu ittifak devam ediyor" dedi. "Mansur Yavaş bunu bilecek, haddini bilecek" HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına değinen Karakaya, şunları kaydetti: "PKK, Cumhur İttifakı'ndan rahatsız, Cumhur İttifakı'nı istemiyor. Onun için 'Ankara'da ben Cumhur İttifakı'nın karşısında aday çıkarmayarak karşı ittifakı destekleyeceğim' diyor. Bunu ne zaman ifade etti? İki gün önce dedi ki 'Mansur Yavaş bilecek' dedi. 'Mansur Yavaş Ankara'da bizim oylarımızla, PKK'nın oyları ile kazandığını bilecek' diyor. Yani 'Mansur Yavaş bunu bilecek, haddini bilecek' diyor. Ondan sonra da 'Ankara'yı birlikte yöneteceğiz' diyor. Yani 'Biz Türkiye'nin başkentine PKK oyları ile bir büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz bunun adı Mansur olacak ve Mansur da bunu bilecek.' Aynı şeyi İstanbul için de söylüyor."