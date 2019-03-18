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İlk defa ülkemizin bekası için korktum

Giriş Tarihi: 18.3.2019
İlk defa ülkemizin bekası için korktum
HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "71 Muhtırası'nı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı gördüm. Türkiye'nin geleceği için ilk defa 15 Temmuz'da endişe ettim. İlk defa ülkemizin bekası için korktum. Dolayısıyla 'Türkiye'nin beka sorunu yok' diyenler 15 Temmuz'u bir senaryo olarak tanımlayanlardır. O gece Hak-İş mensuplarının Cumhurbaşkanımızın talimatından önce meydanlara geldiğini biliyoruz. Milletine, devletine, ülkesinin bekasına sahip çıkan bu kardeşlerimden şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerden örnek veren Arslan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler seçimlerinin Türkiye'nin beka meselesinin tam merkezinde olduğunu dile getirdi.
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