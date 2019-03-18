İngiltere bu yıl daha fazla Türk’e burs verecek

BUGÜN NELER OLDU

BırleşıkKrallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "2017/18 döneminde Türkiye'de 24 Chevening bursu verilmişti, şu anda Birleşik Krallık'ta 21 bursiyer öğrenim görüyor. 2019/20 akademik yılında rekor sayıda başvuru aldık. Bu sayı 800'un üstünde. 2019/20 için Türk adaylara daha fazla kontenjan sunabileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Chilcott, Chevening programının 35'inci yıldönümünü kutlamak ve eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen 2017/18 Chevening mezunlarına 'hoş geldiniz' daveti verdi. Türkiye'nin 1600'den fazla mezunla Avrupa'daki en büyük Chevening ağına sahip olduğunu belirten Büyükelçi dünyanın dört bir yanından en parlak, en etkili ve gelecek vaadeden bursiyerlerini destekleyerek, 50 bin mezunu ile küresel bir ağ oluşturduğunu anlattı. Chilcott, "35 yıl boyunca Chevening; hayatlarının ilerleyen aşamalarında şirketler kuran, yöneticilik konumlarına gelen ve küresel organizasyonlarda üst düzey pozisyonlara sahip olan öğrencilere burs sağlayarak dünya çapında ekonomik kalkınmayı ve daha iyi iş ortamlarını desteklemiştir" ifadelerini kullandı.