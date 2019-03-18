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Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor
Çankaya'dakı Necdet Seçkinöz Ortaokulu, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ortam sunuyor. Öğrencilerin görsel zekâsını harekete geçirmek amacıyla sadece sınıflar değil koridorlar da laboratuvar gibi ders alanı olarak kullanılıyor. Öğrenciler koridorlarda fen bilgisi, matematik, Türkçe, tarih, müzik gibi dersleri işliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Koridorlar Çanakkale Destanı'nı 15 Temmuz şehitlerini, Türkiye'nin kültür mirasını, tarihsel birikimini, Yeşilçam sanatçılarını anlatan üç boyutlu görsellerle hazırlandı.
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