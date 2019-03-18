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Suriyeli baba yangında 4 çocuğunu kurtardı

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Suriyeli baba yangında 4 çocuğunu kurtardı
Altındağ'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Selçuklu Caddesi'nde 8 kişinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evdekiler, komşularının yardımıyla tahliye edildi. Odada mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken ayaklarından hafif yaralanan Amar Narabi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Suriyeli anne ve 4 çocuğu ile 2 kişi, komşularının evine yerleştirildi.
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Suriyeli baba yangında 4 çocuğunu kurtardı
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