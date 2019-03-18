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Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı
Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kızılırmak Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.
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Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı
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