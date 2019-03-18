Yavaş’ın karnesi kırıklarla dolu

Sahte senetle icra takibi yaparak haksız kazanç elde eden, şiddet, tehdit ve şantaj gibi kirli işleri imza atan kirli ittifakın Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı CHP'li Mansur Yavaş sosyal medya ve televizyon kampanya filmlerinde başörtülü genç ve kadınları istismar ederken, emeklilikte yaşa takılanlara sözde sosyal güvenceler vat ediyor. Yavaş'ın 10 yıl belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı hizmet karnesi de kırıklarla dolu. Yavaş, vaat ettiği birçok projeyi ve söz verdiği hizmetleri yerine getirmeden belediye başkanlığı koltuğunu işgal etmiş.

SÖZDE SAĞLIK GÜVENCESİ

Yavaş'ın sosyal medyada dolaşan kampanya filmlerinde başörtülü gençler ve kadınlar yer alıyor. Milliyetçi ve muhafazakâr çevrelere şirin görünerek oy toplamaya yönelik kampanya yapan Yavaş bununla da yetinmedi. Yavaş'ın aynı kampanya filminde, emeklilerde yaşa takılanlara sözde sağlık güvencesi vaat ediliyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanan EYT'lere ne vereceğini açıklamayan Yavaş da CHP Genel Başkanı'nın izinden gidiyor. Yavaş 10 yıllık süre içinde vaat ettiği projelerin büyük bir bölümünü yerine getirmedi. Halka vaat ettiği 55 projeden 10'nunu hayata geçirdi. Yavaş ilçeye elle tutulur bir çivi bile çakmadı. Çöplük alanlarını ıslah edemedi, kanalizasyon alt yapısının yüzde 20'sini yaptı bu yüzden musluklardan mikroplu ve kirli su aktı. Organik tarım sözü verdi gerçekleştiremedi. Dikenli Dere ve Uruç barajından su getirme sözü verdi gerçekleştiremedi. Vaat etti ama Beypazarı'nı UNESCO dünya kültür mirası listesine e sokamadı. Yavaş, organize sanayi bölgesi, jeotermal enerji projesi, sağlık kaplıca turizmi, sivil havaalanı, üniversite, özürlüler çarşısı ve lunapark projelerini de vaat etti ama bir gelişme olmadı. Beypazarı evlerini restore etmekle övündü, en az bin evi restore edeceğini söyledi ancak 200'de kaldı bu vaadi de.