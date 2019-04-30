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13 ayrı adrese fuhuş baskını

Giriş Tarihi: 30.4.2019
13 ayrı adrese fuhuş baskını
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden eskort kadın hesapları açarak kadın pazarlığı yaptıkları tespit edilen şahısları takibe aldı. Bursa merkezli Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.
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13 ayrı adrese fuhuş baskını
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