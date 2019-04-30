Başkan Mansur Yavaş yağmur duasına katıldı

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Ankara?Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi ve Nallıhan Uluköy Mahallesi'nde düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası' davetine katıldı. Yavaş, "Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yağmur ve şükür duasının ardından et ve pirinçten yemekler ikram edildi.