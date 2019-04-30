Başkent’ten Alanyaspor’a başsağlığı yağdı

Ankaragücü'nün Twitter hesabından, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz" paylaşımı yapıldı. Gençlerbirliği Kulübünün mesajında da, "Josef Sural'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sural'a Allah'tan rahmet, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağolsun" denildi. Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Ailesine, sevenlerine, Alanyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



ŞEHRE 5 KM KALA GELEN FACİA

ÖNCEKİ gün oynanan Kayserispor- Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmişti. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 6 oyuncu ise ayakta tedavi edilmişti