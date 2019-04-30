‘Burak kart görmeliydi’

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-1 kaybeden Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "O kadar iyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü" dedi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'i yönetiminden dolayı eleştiren Kaplan, "İlk yarıda Kulusic'in pozisyonunda burnuna dirsek vurulduğunu gördük. Kesin kartın çıkması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı başa baş oynadık, pozisyonlar bulduk. Bu kadar korner ve şut atmamıza rağmen yenildik. Buraya gelen taraftarlar ve camiamız adına üzüldüm" diye konuştu.

CEZALI DURUMA DÜŞEBİLİRDİ

Meler'in Ankaragücü oyuncularına basit kartlar çıkardığını savunan Kaplan, "Beşiktaş'ta bazı oyunculara kart göstermesi gerekirken göstermedi. Daha cesaretli olmalıydı" derken Kulusic'in yüzüne gelen darbe sonrası burnunda çatlak oluştuğunu anlatarak, "Burak bu pozisyonda sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti. Geçen haftaki Sivasspor maçında da Burak'ın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu" yorumunu yaptı.