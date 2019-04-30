Hüsrev’i de küstürdüler

Yazar, yönetmen ve oyuncu Mehmet Tahir İkiler, Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro oyununda 23 yıldır canlandırdığı "Hüsrev" rolü ile son kez sahneye çıktı. İkiler, "Yeni belediye yönetimiyle verimli bir çalışma ortamı oluşturamayacağımı düşündüğüm için emeklilik kararı aldım" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkent Tiyatrosu'nda 23 yıldır sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" oyununda "Hüsrev" karakterini canlandıran yazar, yönetmen ve oyuncu olan Mehmet Tahir İkiler, son kez izleyici karşısına çıktı. Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı eserindeki "Hüsrev"i 1996 yılından beri canlandıran İkiler, Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde sahnede veda etti.

'ÇOK TEHDİTLER ALIYORUM'

Kurucusu olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkent Tiyatrosu'na veda ettiği için üzgün olduğunu dile getiren İkiler, "Kurucusu olduğum tiyatrodan ayrılmak beni üzüyor. Görevde oluşumun 25'nci yılında artık emekli oluyorum. 25 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkent Tiyatrosu'nu bu günlere getirmiş bir insanım. 210 eser sahneye koydum. 100 binin üzerinde seyirciye ulaştım. Milli ve manevi değerlerin de sahnede ilgi çekebileceğini gösterdim. Ancak son 20-25 günde sanat camiasının bazı kesimlerden çok yoğun tehditler alıyorum. Benim üzerimde baskı oluşturuyorlar. Benim sanata bakış açımı beğenmiyorlar. Ben bugüne kadar sanat anlayışımı kabul eden bir yapıda sanatımı icra ettim. Bundan sonra yeni seçilen belediye yönetimiyle çalışabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden emeklilik kararı aldım" diye konuştu.

'Sanatçı yetiştireceğim'

Emeklılığının ardından tiyatro ile bağını koparmayacağını söyleyen İkiler, "Ankara'da bir tohum attım, bu tohum filiz verdi. Şimdi eğitime ağırlık vereceğim. Sanat Akademisi adıyla bir oluşum kurmak istiyorum. Sanatçı adayları yetiştirmek istiyorum" dedi. Ankaralı seyircilere teşekkür eden İkiler, "Emeklilik kararı almak kolay değil. Bir takım ideallerim vardı. Bu idealleri gerçekleştirecek kıvama gelmişken emekli olmak beni üzdü. Bundan sonra vazife yeni gelecek insanlarda" diyerek sözlerini noktaladı.