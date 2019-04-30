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arızası seferleri aksattı

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Metro arızası seferleri aksattı
Başkent metrosunda Organize Sanayi Bölgesi-Törekent istikametinden Kızılay'a giden tren arıza yaptı. Yüzlerce yolcu yaşanan aksaklık nedeniyle işine gecikti kabusu yaşadı. Ankara'da dün sabah işine gitmek için metro kullanan vatandaşalar sürprizi yaşadı. OSB Törekent istikametinden Kızılay'a seyreden metro Eryaman5 istasyonunda arıza verdi. Yolculara treni boşaltma çağrısı yapıldı. Yüzlerce yolcu trenden inmek zorunda kaldı. Kimi yolcular duruma tepki gösterdi, yaşanan durumun ilk olmadığını ifade etti. Yeni metronun gelmesiyle yolcular rahat bir nefes aldı. Bazı yolcular da işe geç kalmaktan şikayet etti.
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Metro arızası seferleri aksattı
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