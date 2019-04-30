Sanatın kalbi başkentte atıyor

BUGÜN NELER OLDU

UluslararasıBilkent Sanat Festivali bu yıl 3. kez sanatseverlerle buluştu. 5 Mayıs'a kadar Bilkent Center'da devam edecek festivalin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 20. yılını kutlayan Bilkent Center'da gerçekleşen festivalin ilk gününde yerli ve yabancı resim sanatçıları canlı performans sergilerken, sahne alan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Tenor Ömer Türkmenoğlu ziyaretçilere müzik şöleni yaşattı. Konserin kapanışında 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli şarkıyı tüm ziyaretçiler hep bir ağızdan söyledi. Türkiye'de sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, sabah saatlerinde başladı. Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya, Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de birçok resim ve heykel sanatçısının bulunduğu festivalde Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. İlerleyen saatlerde 'Dans Et' grubunun Frida ve Dali kostümlü dansçılarının sergilediği performans büyük ilgi gördü. Konuklar dansçıların performansına sahneye çıkarak eşlik etti.