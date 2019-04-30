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Mamak’ın simgesi oldu

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Üreğil Millet Bahçesi Mamak’ın simgesi oldu
Mamak? Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın ilk Millet Bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu. Millet bahçesinin sosyal yaşama farklı bir boyut kazandırdığını kaydeden Köse, "Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres şimdiden ilçemizin simgesi haline geldi. Mamaklılar doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda, toprağa, yeşile ve doğaya olan özlemini gideriyor. Bundan sonra ki hedefimiz millet bahçemizin kalan etaplarını tamamlamak ve tüm Ankaralıların hizmetine sunmaktır" diye konuştu.
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Üreğil Millet Bahçesi Mamak’ın simgesi oldu
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