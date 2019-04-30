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’ kutlandı

Giriş Tarihi: 30.4.2019
‘Yeni Bengal Yılı’ kutlandı
Bangladeş'ın Ankara Büyükelçiliği 'Yeni Bengal Yılı 1426' etkinliği düzenledi. Diplomatik misyon görevlileri, akademisyenler, öğrenciler, basın mensupları ve davetlilerin katıldığı program, otel çevresindeki yeni yıl yürüyüşü ile başladı. 'Barış, Birlik ve Mutluluk için İlerleme' başlıklı yeni yılı kutlayan bir pankart taşıyarak yürüyen katılımcılar, Bengal kültürüne ait marş söyledi. Büyükelçi Sıddıki, yeni yılın mutluluk ve esenlik getirmesi dileğinde bulundu. Programda Bengal mutfağından lezzetler de ikram edildi.
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‘Yeni Bengal Yılı’ kutlandı
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