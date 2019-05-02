10 metrelık tablo

BUGÜN NELER OLDU

RESSAM Şehriyar Cem'in 10 metre uzunluğundaki yekpare resim çalışması, Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'ne katılan ressam Cem'in 10 metre uzunluğundaki akrilik soyut tablosu, görenlerin ilgisini çekiyor. Ressam Cem yaptığı açıklamada, sıra dışı bir şey yapmak istediğini ve sınırların dışına çıktığını dile getirdi. Resimde çoğunlukla mavi, sarı ve turkuaz tonlarını kullandığını belirten Şehrriyar Cem, "En temel duygulardan yola çıktım. Tamamen soğukluk ve onun içinde çatışan sıcaklık görünsün istedim" dedi. Cem, 10 metre uzunluğundaki çalışmayı bir ayda tamamladığını da aktardı.