27 saatlik turistik tren

BUGÜN NELER OLDU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün arttığını, bu nedenle Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete girmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çalışma başlattıklarını bildirdi. Söz konusu çalışma kapsamında Turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Turhan, "Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak" dedi