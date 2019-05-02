Atıcılıkta engel tanımıyor

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Ankara'da 4 yıl önce atıcılık sporuna başlayan doğuştan işitme engelli2017 yılından bu yana milli takımda mücadele eden, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yeşilöz, "" dedi. Neşe ve Asalet Yeşilöz çiftinin 3 çocuğundan Habip Yeşilöz, işitme engelli olarak dünyaya geldi. 4 yıl önce atıcılık sporuna başlayan Yeşilöz, kısa sürede kendisini geliştirip, yeteneği ile dikkat çekti, sayısız turnuvaya katıldı. Yeşilöz, bu turnuvalarda 6 Türkiye şampiyonluğu ve 6 üçüncülük elde etti. 2017 yılından bu yana milli takımda mücadele eden Yeşilöz, uluslararası turnuvalarda da Türkiye'yi temsil ediyor.Milli takıma seçilmesinin ardından Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde okumaya başlayanYeşilöz, ailesi ve antrenörlerinin kendisine çok destek olduğunu ve bu destekleriyle kendini geliştirdiğini anlatarak şöyle konuştu: "Yurt içinde birçok turnuvaya katıldım. 6 Türkiye birinciliğim var. Kaybettiğim turnuvalar da oldu. İşitme engelim nedeniyle zorlandığım oluyor müsabakalarda.MILLI takıma 2017 yılında girdiğini söyleyen Yeşilöz, "4 kez kamp yaptık, sonra 2017 yılının Temmuz ayında olimpiyata gittik. Orada bir derece alamadım ama büyük bir tecrübe oldu benim için. Hedefim, beni buralara getiren antrenörlerim gibi iyi bir antrenör olmak" diye konuştu.ANNE Neşe Yeşilöz (51) ise oğlunun engelini 6 yaşındayken fark ettiklerini, o yaştan itibaren cihaz kullandığını söyleyerek, "Çocuğum lisedeyken hiç spor yapamamıştı. Engeli için taktığı cihazlara bir şey olur diye sürekli engellemiştik spordan. Liseden itibaren atıcılığa merak sardı. Bir tanıdığımız vasıtasıyla bu spora başladı. Birincilikleri, üçüncülükleri bir dolu madalyası var. Bu sporla hayata daha çok bağlandı. Onun başarıları bizi gururlandırıyor" diye konuştu.