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pes etmedi

Giriş Tarihi: 2.5.2019
BOTAŞ pes etmedi
KADINLAR Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında BOTAŞ, sahasında Çukurova Basketbol'u 82-72 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi BOTAŞ etkili başladı. İlk periyot 19-10 BOTAŞ üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Başkent ekibi, soyunma odasına 10 sayılık farkla 37-27 üstün gitti. Üçüncü periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Potanın Ceylanları, periyotu 61-51 önde kapattı. 10 sayılık fark son periyotta da devam etti ve BOTAŞ sahadan 82-72 galip ayrıldı. Başkent ekibi bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, bu akşam yine Ankara'da oynanacak.
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BOTAŞ pes etmedi
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