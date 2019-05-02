BOTAŞ pes etmedi

BUGÜN NELER OLDU

KADINLARBasketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçındaAnkara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi BOTAŞ etkili başladı. İlk periyot 19-10 BOTAŞ üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdürenÜçüncü periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Potanın Ceylanları, periyotu 61-51 önde kapattı.Başkent ekibi bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, bu akşam yine Ankara'da oynanacak.