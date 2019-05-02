Çankaya’da çatı yangını

BUGÜN NELER OLDU

ÇANKAYA Taşkent Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bina içerisindeki iki kişiden birinin yatağa bağlı olması paniğe neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, etrafta bekleyen meraklı vatandaşlarla doldu. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin yangının neyden kaynaklandığını belirleme çalışmaları sürdü.