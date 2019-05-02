Cazın kartalları büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Caz Günü'ndeki konserde, orkestrayı şef Tamer Kalfa yönetti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için bu yıl "düetler" temasıyla düzenlenen festivalde, Cazın Kartalları babakız Gencerlere eşlik etti. Cazın 93 yaşındaki ünlü sesi İlham Gencer'in, sahnedeki performansı ve dans figürleri izleyenlerin beğenisini topladı. Konserde İlham Gencer'in heyecanlandığını belirterek, "Kolay mı arkamda Hava Kuvvetleri var. Kartallarla uçacağım" şeklindeki sözleri salondan alkış aldı. Cazın Kartalları, konser sonunda Ayşe Gencer'e sürpriz yaparak annesi Ayten Alpman'ın unutulmaz şarkısı "Ben Böyleyim"i çaldı. Ayşe Gencer, parçayı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Konser sonunda Gencerler ve Cazın Kartalları orkestrası Ankaralı caz severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.